Кабмин собирается уменьшить количество госслужащих

Правительство может уменьшить количество категорий работников, которые будут иметь статус государственного служащего. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, пишет «РБК-Украина».

«Мы посмотрим по полным категориям. Не всегда нужно давать тем или иным категориям, которые работают даже в государственных учреждениях, статус государственного служащего, так это мы пересмотрим, но я считаю, что специальный статус, как стимул для того, чтобы люди шли на государственную службу, мы должны оставить», - заявил Тигипко.

При этом он отметил, что пенсионная реформа предусматривает сохранение крупных спецпенсий, однако они не будут индексироваться, пока не достигнут уровня 12 прожиточных минимумов.

«На сегодня это примерно 8,8 тыс. грн. Также одним из принципов пенсионной реформы является постепенное поднятие пенсионного возраста», - отметил Тигипко.

По его словам, для мужчин-госслужащих пенсионный возраст будет повышен до 62 лет, а специальные пенсии, на период работы пенсионера, будут снижены до общего уровня.

Кроме того, по словам Тигипко, предусмотрено, что работники бюджетной сферы (образования, культуры и здравоохранения), при выходе на пенсию будут получать одноразовую помощь в размере 10 назначенных пенсий.

Кроме того, если женщины продолжают работать после того, как достигли пенсионного возраста, за каждые дополнительные 6 месяцев работы их пенсия будет расти на 2,5%.

Также постепенно будет увеличена с 20 до 25 лет выслуга для военнослужащих для выхода на пенсию.