В БЮТ считают, что Пшонка не уважает Верховную Раду

Фракция «БЮТ-Батькивщина» считает проявлением неуважения Генпрокурора Виктора Пшонки к парламенту то, что он не представляет в Раде информацию об основаниях возбуждения уголовных дел и арестов бывших чиновников.
Об этом на заседании Рады сказал депутат от БЮТ Сергей Сас, передают Українські новини.
По его словам, согласно Конституции, Генпрокурор назначается на должность по согласию парламента, и в его полномочия входит представление информации Раде по тем или иным вопросам.
Сас также сообщил, что 11 или 12 января Пшонка написал заявление о пребывании в служебной командировке.
В то же время депутат заявил, что еще 11 января генпрокурор находился на приеме у Президента Виктора Януковича.
«Поэтому мы высказываем обеспокоенность огромным неуважением со стороны Генерального прокурора к высшему законодательному органу - Верховной Раде Украины», - сказал политик.
Как сообщалось ранее, Виктор Пшонка не прибыл в Верховную Раду для предоставления народным депутатам информации относительно арестов бывших высокопоставленных лиц, так как находится в командировке.