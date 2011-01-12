В БЮТ считают, что Пшонка не уважает Верховную Раду

Фракция «БЮТ-Батькивщина» считает проявлением неуважения Генпрокурора Виктора Пшонки к парламенту то, что он не представляет в Раде информацию об основаниях возбуждения уголовных дел и арестов бывших чиновников.

Об этом на заседании Рады сказал депутат от БЮТ Сергей Сас, передают Українські новини.

По его словам, согласно Конституции, Генпрокурор назначается на должность по согласию парламента, и в его полномочия входит представление информации Раде по тем или иным вопросам.

Сас также сообщил, что 11 или 12 января Пшонка написал заявление о пребывании в служебной командировке.

В то же время депутат заявил, что еще 11 января генпрокурор находился на приеме у Президента Виктора Януковича.

«Поэтому мы высказываем обеспокоенность огромным неуважением со стороны Генерального прокурора к высшему законодательному органу - Верховной Раде Украины», - сказал политик.

Как сообщалось ранее, Виктор Пшонка не прибыл в Верховную Раду для предоставления народным депутатам информации относительно арестов бывших высокопоставленных лиц, так как находится в командировке.