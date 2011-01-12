Когда-то докажут, что дела против экс-чиновников были сфабрикованы - Соболев

Рано или поздно будет доказано, что дела против бывших членов правительства были сфабрикованы.

Как передает УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил зампредседателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев.

«Абсолютно четко понятно, что те заказные материалы, которые были переданы Генеральной прокуратуре и расследуются теми следователями, которые взяли на свою совесть эти расследования, в конечном варианте все равно будут доказаны как сфабрикованные», - сказал политик.

Соболев убежден, что в будущем все четко поймут, что это политические преследования.

Он также добавил, что сегодня Блаживский назвал некоторые фамилии должностных лиц, которые представляют нынешнюю власть. При этом, по словам народного депутата, это далеко не все фамилии.