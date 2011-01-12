В ПР просят оппозицию дождаться суда, а потом уже говорить

Член фракции Партии регионов Владимир Олийнык призывает оппозицию прекратить заявления об искусственности возбужденных уголовных дел против бывших должностных лиц и дождаться решений суда.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По его словам, следствие должно проходить четко по закону, и в следствие не должно быть внутреннего вмешательства.

«Потом материалы будут переданы в суд, и там, в суде, все будет ясно, и мы в суде четко увидим, какие были доказательства собраны, и кто какие давал показания», - сказал Олийнык.

Нардеп также отметил, что именно после этого каждый сможет дать личную оценку тем обвинениям, которые были предъявлены бывшим должностным лицам.