Азаров признал, что демографическая ситуация в Украине худшая в Европе

Сокращение населения Украины и выезд специалистов за границу может привести к тому, что вскоре в стране появится нехватка рабочей силы. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет «Новый регион».

«Инвестиции в первую очередь – это новые рабочие места. Кто будет на них работать? Есть ли у нас достаточно кадров соответствующей квалификации? Как обеспечить совпадение проекций экономического роста и развития демографической ситуации?» – сказал Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день социально-демографическая ситуация в Украине одна из худших в Европе.

«У нас критический отток рабочей силы за границу, а к тому же, очевидный дисбаланс в профессиональной подготовке: наши училища, техникумы, вузы выпускают совсем не тех специалистов, на которых есть спрос в инновационно-инвестиционной модели развития», – подчеркнул Азаров.

«Пришло время серьезной дискуссии, в первую очередь, при участии ученых и участников рынка – как нам исправить ситуацию на рынке труда и какими способами компенсировать неудовлетворительную демографическую ситуацию. В ближайшее время мы такой серьезный разговор проведем», – заявил премьер.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров дал задание первому вице-премьеру Андрею Клюеву до 21 января 2011 г. разработать инновационно-инвестиционную программу развития страны.