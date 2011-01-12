Яценюк предложил депутатам заниматься общественными работами в День оппозиции

Нардеп, лидер партии «Фронт змін» Арсений Яценюк называет фарсом проведение в парламенте Дня оппозиции.

Как передает УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады.

«Лучше вообще ликвидировать День оппозиции и отправить депутатов в День оппозиции на общественные работы - замести мусор, снег убрать, потому что сегодняшний День оппозиции превратился в чистый фарс», - сказал Яценюк.

По его словам, большинство отказывается рассматривать и поддерживать законопроекты, внесенные оппозицией.

«Считаю необходимым вообще прекратить фарс в виде Дня оппозиции», - подчеркнул политик.

Он отметил необходимость внесения изменений в Регламент ВР, в которых будут определены права парламентской оппозиции.