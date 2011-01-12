Эксперт: Визит Фюле определил приоритеты Украины и ЕС в диалоге

Визит еврокомиссара Штефана Фюле в Украину был довольно обыденным, но показательным, поскольку определились акценты и приоритеты сторон в диалоге. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главреде» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов p>

«Моя общая оценка визита Фюле спокойная. Он поставил отношения между Украиной и Европейским Союзом в более практическую плоскость. В этом году планируются протокольные встречи и мероприятия, посвященные отдельным сферам, например, международная конференция, посвященная Чернобыльской аварии», - отметил политолог. P>

Толстов также прогнозирует, что отныне ЕС часто будет напоминать украинской власти о необходимости соблюдения демократических принципов и политических правовых стандартов p>

По словам эксперта, главным вопросом двусторонних отношений Украины и ЕС в этом году также будет Соглашение об ассоциации и согласования его статей о зоне свободной торговли. «Эта часть соглашения противоречива, потому что есть разные ожидания и оценки. Сторонники европейской перспективы Украины говорят, что самым важным в этом соглашении есть регуляторная сторона, предусматривающая внедрение Украиной европейских стандартов в области производства», - отметил Сергей Толстов. Он добавил, что если квоты, предложенные европейской стороной будут введены, то это может привести к уменьшению экспорта в ЕС, а также к потерям в объеме 2-3% ВВП. При этом эксперт сказал, что европейские эксперты, не опираясь на определенные расчеты, обещают 3-5% увеличения торгового оборота с ЕС и увеличения поступлений за счет создания зоны свободной торговли. «Думаю, эти заявления имеют исключительно политический характер», - подчеркнул Толстов p>