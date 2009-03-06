Владимир Хандогий: «Политический торг вокруг атлантических устремлений Украины неуместен»

6 марта 2009, 16:11

После участия в заседании Комиссии Украина-НАТО (КУН), состоявшейся 5 марта в Брюсселе в рамках неформальной встречи министров иностранных дел Альянса, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий встретился с представителями украинской прессы.

Во время этой встречи «Главред» воспользовался возможностью получить ответы правительственного чиновника и на свои вопросы.

Владимир Дмитриевич, бросается в глаза, что идея провести заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках министерской встречи Альянса 5 марта возникла и была реализована буквально через несколько дней. С чем связана такая срочность?

Эта встреча, на первый взгляд, действительно получилась спонтанно. Но в отношениях Украины с НАТО и с другими государствами есть глубинные планировочные процессы. То есть для нас это не было большой неожиданностью. Мы рассматривали возможность подобной встречи на этом этапе, еще до апрельского саммита НАТО, на котором, к сожалению, не будет заседания КУНа, как и других подобных форматов. Это была общая позиция НАТО и Украины - воспользоваться возможностью, которую предоставляет министерский формат, и провести заседание Комиссии Украина-НАТО.

Таким образом, это заседание не было случайным. Оно дало возможность обменяться мнениями и зафиксировать позиции. НАТО будет соответственно готовить серьезные политические документы, которые будут приниматься во время саммита. Как правило, в итоговом коммюнике таких встреч всегда есть солидный параграф или два по отношениям НАТО с Украиной.

Сегодня НАТО объявило о намерении вернуться к формальным отношениям с Россией. Пытались ли партнеры по НАТО объяснить Украине собственную позицию и логику этих действий во время заседания Комиссии?

Так вопрос не стоял. И в моем выступлении, и в других выступлениях, в частности Генерального Секретаря (НАТО. - Авт.), отмечалась важность развития отношений между НАТО и Россией. Все прекрасно понимают, и я считаю, что это правильно, что нужно укреплять и углублять такие отношения. Если отношения между НАТО и Россией будут развиваться в позитивном ключе, это соответственно положительно повлияет и на наши евроатлантические ожидания и планы. То есть никто ничего никому не объяснял. Тем более, на заседаниях Комиссии Украина-НАТО это не принято. Тут мы говорим об отношениях между Украиной и НАТО, и упоминаем другие страны только в контексте обсуждения факторов, которые могут влиять на эти отношения.

В декабре министры НАТО приняли решение о новом формате отношений с Украиной, а именно - создание так называемой Национальной годовой программы. Возможно, это только личное впечатление, но со стороны партнеров по НАТО на форумах разного уровня звучит определенное нетерпение в смысле того, что Украина до сих пор не завершила работу над подготовкой первой такой программы. Когда настоящий документ будет представлен?

Наша цель - завершить Национальную годовую программу в апреле. Мы считаем, что это реально. Хочу отметить - это программа украинская, мы являемся ее авторами, и мы ее будем выполнять. Со стороны НАТО предоставляются определенные ориентиры - что бы они хотели видеть в этой программе и благодаря чему они потом могли бы оценивать, как мы продвигаемся в направлении достижения критериев членства. На заседании КУНа речь шла о наполнении этой программы, которая должна прийти на замену годовым Целевым планам двустороннего сотрудничества между Украиной и Альянсом.

Заседание Комиссии дало вам возможность впервые встретиться с новым Госсекретарем США. Состоялась ли ваша двусторонняя встреча с Хилари Клинтон, и каковы ее главные итоги?

На заседании Комиссии я поздравил Госсекретаря США с первым участием в нашем форуме. Выступление госпожи Клинтон было выдержано в позитивном ключе, с соответствующими предложениями и рекомендациями. После этого состоялась наша короткая двусторонняя встреча, во время которой я подтвердил намерение углублять отношения между Украиной и США и поблагодарил американскую сторону за многолетнюю поддержку наших усилий. В частности, за то, что наши отношения, которые имеют долгосрочный характер, имели результатом подписание в прошлом году важного документа - Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Мы готовы к реальным шагам с целью конкретизации положений этой Хартии.

В контексте двусторонних отношений Украины и США позвольте вернуться к началу нашего разговора, а именно - к отношениям с Россией. Похоже, что готовность США дать "новый старт" отношениям с Россией была с энтузиазмом поддержана союзниками по НАТО. Не отразится ли это на общей евроатлантической перспективе Украины? Иными словами, не станут ли интеграционные устремления Украины объектом политического торга?

Я уже сказал и хочу подтвердить - мы за всестороннее развитие отношений между Россией и НАТО. Чем лучше будут эти отношения, тем лучше будет общий контекст, в котором происходят и наши связи с Альянсом. Что касается США и России - они строят собственные отношения, это их дело. При этом США последовательно поддерживают евроатлантические устремления Украины, и мы услышали это от новой администрации. Все остальное - это спекуляции, которые могут быть интересны разве что политологам, которые вправе рассматривать разные сценарии. С моей точки зрения, торг в этих вопросах неуместен.

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