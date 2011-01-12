Бандера уже полгода как не Герой Украины - Администрация Президента

«Главред» уточнил в пресс-службе Администрации Президента историю появления на ее официальном сайте информация об отмене указа о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Как нам сообщили в пресс-службе, это сообщение – полугодовой давности. Сейчас эта отмена оспаривается в апелляционных судах. А это «напоминание» на сайте АП связано лишь с общественным резонансом вокруг аналогичного судебного процесса, на котором решается судьба указа о присвоении звания Героя соратнику Бандеры Роману Шухевичу.

Напомним, истцом в «деле Шухевича» выступает тот же человек, который добился в Донецком окружном административном суде признания незаконным указа по Бандере – донецкий адвокат Владимир Оленцевич. Сегодня это дело должно было рассматриваться на заседании Высшего административного суда. Однако заседание было перенесено из-за болезни одного из судей.