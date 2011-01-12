Рада отказалась дать армии 2% ВВП

Верховная Рада Украины отказалась обеспечить минимальный уровень финансирования Вооруженных Сил Украины на уровне не меньшем 2% от ВВП.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О Вооруженных силах Украины» (относительно обеспечения надлежащего уровня финансирования)», инициированный фракцией НУНС, поддержали 103 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Законопроектом предлагалось дополнить статью 15 закона Украины «О вооруженных силах» обязательным требованием обеспечения финансирования ВСУ на уровне не меньшем 2% от ВВП.