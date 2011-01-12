Мария Матиос заявила о политических репрессиях

Известная украинская писательница Мария Матиос обратилась с открытым письмом к Генпрокурору Виктору Пшонке, в котором заявила о начале политического преследования после выхода ее последних книг, передает Зеркало недели

События, развернувшиеся вокруг меня с конца прошлого года с «благословения» Генеральной прокуратуры Украины и Министерства внутренних дел и продолжаются до сих пор заставляют меня публично обратиться к Вам с рядом вопросов, поскольку я являюсь известным публичным человеком в Украине и за ее пределами, а сферой интереса прокуратуры и милиции стала моя публичная деятельность, а именно - писательская творчество», - сказано в обращении.

Матиос напомнила, что 17 декабря прошлого года со ссылкой на поручение Генпрокуратуры работники Шевченковского райотдела внутренних дел города Львова «разыскивали «гражданку Марию Матиос» в помещении львовского издательства «Пирамида» с целью изъятия из продажи моей книги «Вирвані сторінки з автобіографії»

После телефонных переговоров со своим начальством милиционеры отказались показывать имевшиеся при них документы, лишь на расстоянии продемонстрировали какое-то поручение и ксерокопии страниц моей книги», - добавила писательница.

История независимой Украины не знает ни одного факта попытки изъять книги Шевченковского лауреата из продажи силами правоохранительных органов да еще и таким «оригинальным» способом», - отмечается в обращении к Пшонке

Матиос в письме спрашивает, «какое отношение ко мне и к моему творчеству имеют правоохранительные структуры Украины»

Такие действия работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления», - заявляет писательница