Рада не стала обязывать чиновников декларировать расходы

Верховная Рада Украины отказалась ввести специальную систему декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц.

Соответствующий проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц)», инициированный фракцией НУНС, поддержали 118 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Законопроектом предусматривалось, что декларированию подлежат все расходы на оплату товаров, работ и услуг, если фактическая или рыночная стоимость отдельного товара, работы и услуги превышает 100 необлагаемых минимумов доходов граждан независимо от количества заключенных сделок для получения соответствующего товара, работы и услуги, а также независимо от предоставленных продавцом (исполнителем) рассрочек, отсрочек или скидок. К расходам на приобретение товаров приравнивается получения товаров на бесплатной или платной основе в пользование (аренду, наем, заем и т. п.).