ГПУ завела дело на экс-замминистра транспорта за разглашение гостайны

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя министра транспорта и связи – председателя Государственной администрации морского и речного транспорта («Укрморречфлот») Владимира Работнева. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил первый заместитель генерального прокурора Евгений Блаживский, пишет УНИАН.

По словам Блаживского, Работнев при соучастии других лиц, вопреки требованиям закона о государственной тайне, разгласил сведения, представляющие государственную тайну. Замгенпрокурора отметил, что это преступление подпадает под часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Украины.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскного дела, которые поступили из департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины. Делу предоставлен гриф ограниченного доступа. Обвиняемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Досудебное следствие продолжается», - сказал Блаживский.