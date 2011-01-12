Янукович выразил сожаление японским СМИ за действия Тимошенко

Украинская власть сожалеет по поводу того, что бывшее правительство не по назначению использовало честь средств Киотского протокола. Об этом в интервью представителям ведущих японских СМИ рассказал Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Действительно, к сожалению, предыдущее правительство использовало часть этих средств не по назначению. Поэтому новому правительству была поставлена четкая задача: эти средства вернуть. И нынешнее правительство приняло непростое в условиях продолжающегося финансового кризиса решения относительно выделения средств из общего фонда Государственного бюджета Украины, за счет других чувствительных статей расходной части, с целью возобновления полученного от Японии финансовых ресурсов», - сказал Янукович.

Он отметил, что данную задачу удалось выполнить, хотя пришлось пожертвовать некоторыми другим программам.

«Но у нас не было иного пути. Имидж Украины не должен страдать из-за легкомысленности бывших чиновников, которые так безответственно отнеслись к этим средствам», - заявил Президент.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что Япония получила от правительства Николая Азарова подтверждение о целевом использовании денег, полученных Украиной за продажу квот на выбросы парниковых газов в соответствии с положениями Киотского протокола.