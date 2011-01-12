НС будет добиваться рассмотрения дела Луценко в ПАСЕ

Партия «Народная самооборона» в настоящий момент работает над тем, чтобы рассмотрение «украинского вопроса» было включено в повестку дня заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом на пресс-конференции по результатами встречи с представителями посольств иностранных государств заявил исполняющий обязанности главы партии Сергей Луценко, сообщили «Главреду» в пресс-службе «Народной самообороны».

Обращаясь к журналистам, Луценко отметил, что они на сегодня остаются единственными, кому власть еще не закрыла рот, и, соответственно, только они могут донести правду к обществу.

«Иначе это уже была бы Беларусь», - отметил он.

Луценко также рассказал журналистам, что ему пришлось извиняться перед дипломатами за то, что встречу пришлись проводить в офисе НС. Для встречи с представителями посольств был арендован зал в гостинице «Киев», но там почему-то пропало электричество, потом прорвало канализацию, а впоследствии вообще начался ремонт.

В то же время он сообщил, что депутат от «Народной самообороны» Тарас Стецкив обратился к председателю Верховной Рады с просьбой позволить провести встречу в одном из помещений парламента, но ответа от Владимира Литвина так и не поступило.

Напомним, 11 декабря в пресс-службе «Народной самообороны» сообщили, что неизвестные лица пытаются сорвать проведение брифинга, обзванивая посольства и заявляя об отмене мероприятия.