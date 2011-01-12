Елену Белозерскую обыскали не из-за Сталина - адвокат

«Главред» связался с Сидором Кизиным, адвокатом, представляющим интересы задержанной милицией журналистки Елены Белозерской. По его словам, утренний обыск на квартире журналистки был санкционирован Печерским райсудом в рамках расследования дела о поджоге киевского офиса Партии регионов. Сама Билозерская дважды рассказывала об этом инциденте в своем блоге. В частности, публиковала присланное ей видео, на котором предположительно был запечатлен сам поджог. Именно это видео и стало объектом пристального внимания правоохранителей.

В процессе обыска милиция изъяла у журналистки телефоны, компьютер со всей периферией, включая принтер и сканер, а также более сотни компакт-дисков и других устройств для хранения информации. Сейчас Белозерская находится на допросе в милиции.

«Я думаю, все это – звенья одного дела» - заявил «Главреду» Кизин в ответ на вопрос, связывает ли милиция дело Белозерской со взрывом памятника Сталину в Запорожье, в процессе расследования которого были задержаны представители националистических организаций по всей Украине. – «Сначала объявили о возбуждении одного резонансного дела по статье «терроризм». А потом начали связывать с ним другие дела, обвиняя в их организации представителей организации «Тризуб», подозреваемых в подрыве памятника. Елена Белозерская членом «Тризуба» не является, но в данном случае их заинтересовало наличие у нее видео поджога. Однако ей самой его просто отправили по электронной почте, сбросив ссылку на Youtube».