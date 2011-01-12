Политолог: Основное наполнение визита Фюле - демократическое

Суть визита европейского комиссара Штефана Фюле в Украину заключается в призыве, адресованном украинской власти, хранить демократичность, придерживаться европейских норм - проведения честных выборов, свободы слова и непреследование политической оппозиции по политическим основаниям. Об этом во время пресс-конференции в «Главреде» заявил политический аналитик, эксперт-международник Александр Палий.

Относительно Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, по словам политолога, ничего нового во время визита Фюле не было сказано.

«Обе стороны взяли курс на достижение определенного компромисса до середины 2011 года по этим соглашениям», - отметил эксперт. Поэтому заявления еврокомиссара по поводу вопросов политического и демократического развития Украины стали основным наполнением визита, отметил Палий.

«Если с государством начинают говорить о демократии, свободе выборов, свободе слова, то, очевидно, с государством не все хорошо в смысле демократии. А в Европе ее начинают рассматривать как не совсем полноценную в этом контексте», - сказал эксперт.

По его словам, это свидетельствует о том, что в Украине произошел регресс в вопросах демократии за последний год.

«Вместо перспективных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов с нами опять говорят о свободе слова и демократии», - отметил эксперт.

Кроме того, Палий убежден, что в Европе отлично понимают, что преследования оппозиции в Украине происходят по политическим мотивам.

Эксперт также обратил внимание на то, что Европа перестала призывать украинскую власть бороться с коррупцией. Он считает, что это состоялось потому, что европейцы «поняли суть нынешнего украинского режима и его неотъемлемость от коррупции».

«Призывать власть к борьбе с коррупцией - напрасное дело, потому что она не будет бороться против самой себя», - прибавил Палий.