МИД: Украинская библиотека в Москве начала работать

Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме. Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, пишет «Украинская правда».

«После завершения периода новогодних и рождественских праздников Библиотека украинской литературы города Москвы продолжает работу в обычном режиме. Восстановлена работа ее читательского и абонентского зала, проводятся плановые культурно-просветительские мероприятия», - сообщил Волошин.

По его словам, посол Украины в РФ Владимир Ельченко поддерживает постоянный диалог с представителями российских государственных учреждений с целью урегулирования всех вопросов, связанных с обеспечение дальнейшего беспрепятственного функционирования библиотеки.

Напомним, 23 декабря отдел по борьбе с экстремизмом МВД РФ при обыске изъял из библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы.

Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нация и государство», «Путь победы», «Украинское слово».