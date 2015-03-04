Порошенко объявил 5 марта в Украине днем траура: в связи с гибелью горняков на шахте Засядько

Президент Петр Порошенко объявил 5 марта днем траура в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, которая произошла 4 марта на донецкой шахте имени Засядько.

Об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

Согласно Указу Президента, в день траура на всей территории Украины в 12:00 память погибших почтут минутой молчания. По всей стране будет приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

В этот день отменяются развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, ранее сообщалось, что на шахте имени Засядько в Донецке после взрыва нашли тела еще 23 горняков.