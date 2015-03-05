Эксперт рассказал о ходе расследования Иловайской трагедии

Расследование причин возникновения Иловайского "котла" неоправданно затянулось, а отсутствие наказания виновных допустило гибель военных под Дебальцево.

Такое мнение выразил военный эксперт, народный депутат Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

После гибели наших солдат в окружении под Иловайском, в сентябре 2014 года, Генпрокуратура назначила комплексную военно-тактическую экспертизу относительно тех трагических событий.

"Без этой экспертизы невозможно выяснить наличие и/или степень вины украинского военного командования за эти события.

"Привлеченным экспертам необходимо ... грубо говоря, взять боевой приказ, на основании которого проводилась операция наших войск, взять тактическую карту, и определить, насколько адекватным был этот самый приказ. Сколько часов или дней может занять такая работа – я не готов сказать. Но что-то мне подсказывает, что полгода для этого должно хватить", - подчеркнул Тымчук.

Также он сообщил, что направил депутатский запрос в ГПУ, чтобы выяснить, "на каком этапе находится экспертиза (начали назначенные эксперты читать боевой приказ, или только одевают очки и слюнявят пальцы, дабы страницы было удобнее переворачивать)".

По словам эксперта, "смысл ответа в том, что до 1 марта какие-то результаты экспертизы должны были появиться".

"Я намеренно подождал 5 дней после этой даты в надежде, что какое-то соответствующее заявление прокуроры сделают. Пусть не по результатам (как следует из ответа ГПУ, результаты экспертизы и вся сопутствующая информация являются жутко секретными), а хотя бы просто сообщат: экспертиза закончена, скоро ждите передачи дела в суд. Не дождался. Потому публикую ответ ГПУ", - добавил он.

Тымчук особо подчеркнул, что относится к работе военной прокуратуры с большим уважением, "но в случае с расследованием Иловайской трагедии я в замешательстве".

"У меня нет сомнений, что если бы виновные за те события понесли заслуженное наказание, если бы были сделаны выводы из трагических ошибок, если бы, черт побери, хоть кто-то в военном руководстве наконец задумался о личной ответственности за свои действия и бездействие, то не было бы позора под Дебальцево", - подчеркнул депутат.

В завершение Тымчук заверил, что разбирательство событий под Дебальцево в январе-феврале комитетом Верховной Рады по нацбезопасности и обороне практически закончено, и "отчет комиссии появится очень скоро".

Напомним, ранее командир добровольческого батальона "Днепр-1" Юрий Береза выразил мнение, что трагедия под Иловайском, где погибли и попали в плен сотни бойцов, была вызвана вторжением российских войск.