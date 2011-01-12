Дело против Библиотеки украинской литературы пока не закрыто - директор

Уголовное дело по факту распространения экстремистской литературы в Библиотеке украинской литературы в Москве не закрыто.

Об этом УНИАН сообщила директор библиотеки Наталья Шарина.

«Работа библиотеки и уголовное дело – это два параллельных процесса. Мы (сотрудники библиотеки – ред.) проходим по этому делу в качестве свидетелей, и оно возбуждено против неустановленных лиц. Библиотека работает, следователи тоже работают», - сказала Шарина.

По ее словам, в этом году в библиотеке не имеют новой информации о ходе следствия.

«Следственные действия по этому делу продолжаются», - добавила Шарина.

В то же время она сообщила, что библиотека полностью восстановила свою работу.

«11 января все вышли на работу – мы работаем, обслуживаем читателей, составили планы на январь и февраль», - сказала она.

Напомним, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было выявлено это слово.

24 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко сообщил, что книги из Библиотеки украинской литературы в Москве изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Шарина сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров, а также читательские билеты.

Сегодня, 12 января, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.