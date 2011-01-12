Расследование авиакатастрофы Качиньского его брат назвал насмешкой над Польшей

Резкой критикой отреагировал на доклад Межгосударственного авиационного комитета (МАК) об итогах расследования в отношении крушения Ту-154 10 апреля 2010 г. брат погибшего польского лидера Леха Качиньского - Ярослав Качиньский. По его словам, результаты расследования, обнародованные сегодня в Москве, - это насмешка над Польшей. Качиньский также раскритиковал доклад МАК за недостаток информации по обстоятельствам крушения воздушного судна и «однобокость» представленных сведений, передает РБК.

«Доклад перекладывает всю вину на польских пилотов и Польшу без каких-либо доказательств», - отметил брат-близнец Л.Качиньского на сегодняшней пресс-конференции в Варшаве. При этом, по мнению Я.Качиньского, никакого психологического давления на пилотов Ту-154 и принуждения совершить опасное приземление не оказывалось. «У моего брата не было склонности к суициду», - заметил он.

Я.Качиньский также заявил, что партия «Право и справедливость», лидером которой он является, будет призывать парламент Польши отвергнуть результаты расследования МАК.

Ранее сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск прервал свой отпуск после обнародования данных расследования гибели самолета под Смоленском. По возвращении в Варшаву, Туск намерен обсудить итоги доклада МАК с главой польской комиссии по расследованию этой авиакатастрофы, министром внутренних дел и администрации Польши Ежи Миллером. Ожидается, что уже завтра польский премьер проведет пресс-конференцию и прокомментирует расследование МАК.

Согласно обнародованным сегодня выводам МАК, причиной авиакатастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 г. в районе аэродрома Северный под Смоленском и повлекшей за собой гибель президента Польши Л.Качиньского, стали действия экипажа, в частности непринятие своевременного решения об уходе на запасной аэродром, заявила глава МАК Татьяна Анодина. По ее словам, самолет Ту-154 перед вылетом из Варшавы был исправен, двигатели и системы самолета работали без отказа. Согласно результатам расследования МАК, пожара, взрыва и разрушения самолета до столкновения с препятствиями не было.

Анодина добавила, что у командира самолета был «психологический конфликт мотивов». Глава МАК рассказала, что, с одной стороны, командир понимал ситуацию с плохими метеоусловиями при посадке, с другой – «сильную мотивацию посадки именно на аэродром назначения имело то, что в случае ухода на запасной аэродром летчик мог ожидать негативной реакции главного пассажира».

Специалисты авиакомитета считают, что на пилотов лайнера оказывалось психологическое давление. В крови главнокомандующего польскими ВВС Анджея Бласика, в момент катастрофы находившегося в кабине пилота, обнаружили 0,6 промилле алкоголя. Из-за желания высокопоставленных пассажиров приземлиться командир экипажа пошел на неоправданный риск и попытался посадить самолет.

Глава технической комиссии МАК Алексей Морозов рассказал, в свою очередь, что наземный диспетчер не выдавал разрешения на посадку самолета Л.Качиньского в сложных погодных условиях на аэродроме Северный. Экспертами установлено, что диспетчер фактически не разрешил лайнеру посадку, оставив этот вопрос целиком на усмотрение командира воздушного судна.

Отметим, что ранее Туск заявлял, что доклад МАК в любом случае является необъективным. По словам главы польского правительства, вину в крушении самолета несут на себе как погибшие пилоты борта, так и диспетчеры аэропорта Северный, разрешившие посадку самолета. «Это одна из причин, по которым мы не считаем доклад МАК абсолютно объективным», - отметил он. По мнению Туска, причиной аварии стало решение пилотов самолета пойти на посадку. «Сегодня мы можем говорить о том, что катастрофы не было бы, прими пилоты другое решение», - подчеркнул премьер-министр. Вина диспетчеров состоит в том, что они разрешили посадку борта, отметил глава правительства.

Напомним, 10 апреля 2010 г. в 9:50 в Смоленской области под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 президента Польши. На борту были 96 человек, 88 из которых летели в составе официальной делегации. Все пассажиры самолета погибли, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели Польши.