Фракция НУНС не встречается с Ющенко - Доний

Парламентская фракция НУНС не поддерживает отношений с экс-президентом Виктором Ющенко p>

«Фракция НУНС в Верховной Раде с Ющенко давно не встречается. Насколько я понимаю к таким встречам нет интереса ни во фракции, ни у самого Ющенко», - заявил народный депутат Олесь Доний во время чата на сайте Главред p>

«Во фракцию НУНС сегодня входят представители более 10 партий, только одна из них, а именно Наша Украина, работает в тесном контакте с Виктором Ющенко. Это - право этой партии. Очевидно, они видят перспективы в сотрудничестве под руководством этого политика», - подчеркнул нардеп. P>