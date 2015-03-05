Боевики восстановили ж/д-узел в Дебальцево: гонят технику и боеприпасы эшелонами

В захваченном боевиками и российскими военными Дебальцево восстановлена работа железнодорожного узла.

Об этом на брифинге в Киеве рассказал спикер АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

"По данным разведки, Дебальцевский железнодорожный узел восстановлен. Противник использует его для транспортировки вооружения и военной техники в указанный район", - отметил Лысенко.

Любопытно, что 19 февраля Лисенко сообщил, что в результате интенсивных обстрелов боевиков из разных артиллерийских и ракетных систем Дебальцевский железнодорожный узел полностью уничтожен.

"Понятно, что стратегический железнодорожный узел Дебальцеве перестал иметь значение для региона — он превратился фактически в поверхность Луны, там сплошные воронки, уничтожены железнодорожные рельсы, железнодорожный вокзал", - сказал Лысенко.

В то же время он рассказал, что боевики остановили работу предприятия "Лугансктепловоз" и планируют уволить тысячу рабочих.

"С начала марта полностью остановлена работа предприятия "Лугансктепловоз". По указанию российских кураторов бандоформирований, контролирующих Луганск, в ближайшее время руководство предприятия должно уволить более одной тысячи лиц", - отметил Лысенко.

По его словам, "таким образом боевики демонстрируют, что не намерены восстанавливать мирную жизнь на Донбассе и хотят только войны".

Напомним, что сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что в Дебальцево в руки боевиков попало огромное количество железнодорожных вагонов.

Справка. ПАО "Лугансктепловоз" специализируется на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

В прошлом году "Лугансктепловоз" увеличил чистую прибыль до 158,28 млн грн с 38,72 млн грн в 2012 году.

В ноябре 2014 г. руководство "Лугансктепловоза" заявило о планах в 2015 году поставить в адрес РЖД 300 локомотивных секций.

Фото: Facebook Дмитрия Снегирева