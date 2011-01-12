Доний: Гуманитарная политика властей - внедрение русского национализма

Гуманитарная политика властей направлена на внедрение идеологии русского национализма в Украине, считает народный депутат Олесь Доний. P>

«Гуманитарная политика правящей команды направлена на внедрение идеологии русского национализма в Украине, фактическое превращение Украины во вторую российское государство, некую миниросию», - заявил он в чате на сайте Главред p>

По словам Дония, именно поэтому «идет борьба против украинской истории (из учебников изымаются даже упоминания о героическом бое молодежи под Крутами), против украинской памяти (именно поэтому управлять Институтом национальной памяти ставят украинофобов), против украинского языка (деятельность Министерства образования направлена на сужение обращения украинского языка в системе образования), против патриотического и новаторского воспитания и образования (стоит вспомнить наступление на наиболее прогрессивный вуз - Киево-Могилянскую академию), против украинских церквей (приоритетом для власти является только Московский патриархат )». p>

«Для того, чтобы этот дьявольский план русификации Украины не воплотился должно быть сопротивление украинского общества», - отметил депутат. P>