Пукача оставили под стражей

Экс-начальнику наружки МВД Алексею Пукачу продлен срок содержания под стражей.

Об этом «Украинской правде» сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

«Срок продлен в связи с ознакомлением с материалами дела», - сказал он.

На вопрос, когда суд принял соответствующее решение, Бойченко ответил: «За этим следит следователь. Все держится в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса. Пукач знакомится с материалами дела, срок для этого продлен судом».

«Планируется, что до конца января Пукач должен ознакомиться с материалами, и тогда дело будет передано в суд», - добавил он.

Ранее генпрокурор Виктор Пшонка заявлял, что в начале 2011 года дело по обвинению Пукача будет направлено в суд.