Президент сменил постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Виктор Янукович назначил постоянным представителем главы государства в Крыму Владимира Яцубу, уволив с должности исполняющего обязанности постпреда Виктора Плакиду.

Об этом говорится в указах, размещенных на официальном сайте Президента.

Причина увольнения Плакиды не указана.

Яцуба до начала декабря 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины в правительстве Николая Азарова. Плакида работал и.о. постоянного представителя Президента в Крыму с середины октября 2010 года. С июня 2006 года по март 2010-го он был председателем Совета министров автономии.