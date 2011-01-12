МВД заявляет, что на Матиос не давит и задерживать ее не собирается

В столичной милиции отмечают, что не оказывают давление на известную писательницу Марию Матиос и не намерены задерживать ее.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве в ответ на открытое обращение Матиос к Генеральному прокурору Виктору Пшонке и министру внутренних дел Анатолию Могилеву.

По информации Отдела связей с общественностью, в конце ноября 2010 года председатель совета организаций ветеранов, народный депутат от Коммунистической партии Украины Петр Цибенко обратился в Генпрокуратуру с депутатским запросом относительно правовой оценки высказываний, которые допускает Матиос в своей книге «Вырванные страницы из автобиографии» относительно памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Именно из-за этого, как отметили в столичном главке милиции, ГПУ «дала поручение соответствующим территориальным подразделениям МВД провести проверку изложенных в запросе фактов, а собранные материалы направить в Генеральную прокуратуру».

«Одно из таких поручений получило Печерское райуправление столичной милиции», - проинформировали в ОСО. Выполняя требования главного контрольно-наблюдательного органа государства, один из работников Печерского РУВД посетил дом, адрес которого автор называл в тексте книги, и общался с жильцами.

«Столичная милиция никоим образом не оказывает давления на писательницу Марию Матиос, и тем более не имеет целью ее задерживать. Столичная милиция действует в рамках своих полномочий, выполняя поручение Генеральной прокуратуры Украины», - отметили в главке.

После проверки все собранные материалы будут предоставлены Генпрокуратуре для принятия решения в соответствии с действующим законодательством по запросу народного депутата Украины.

Напомним, сегодня Матиос обратилась с открытым письмом к Генеральному прокурору Украины Пшонке и министру внутренних дел Могилеву с просьбой объяснить, по каким причинам и на каких основаниях ее разыскивают правоохранительные органы.

Матиос заметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве, и изъяла из продажи ее книгу «Вырванные страницы из автобиографии».