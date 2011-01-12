Диспетчеры дезориентировали пилотов Качиньского - польские эксперты

Диспетчеры Смоленского аэродрома предоставляли пилотам польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года неправдивую информацию о правильности курса посадки.
Как передает УНИАН, об этом идет речь в заключениях польских экспертов, которые были направлены российскому МАК в виде замечаний к проекту рапорта причин Смоленской трагедии.
«(Экипаж самолета) был дезинформирован о якобы правильном курсе посадки», - отмечено в документе.
Польские эксперты также отметили, что работник Смоленского аэродрома, который следил за посадкой польского правительственного самолета в его конечной фазе, «практически не имел опыта в этой работе».
По их данным, за год до катастрофы он выполнял эту работу лишь семь раз, причем только один раз - в условиях плохой погоды.
По мнению польских аналитиков, предоставление диспетчером данных о курсе, с учетом также значительной погрешности устаревших радаров аэродрома, повлияло на «конечный результат полета».