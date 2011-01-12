Европарламент готовит миссию в Беларусь

Европейский парламент планирует направить ad-hoc миссию в Беларусь для изучения ситуации после президентских выборов 19 декабря.

Как передает УНИАН, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании комитетов Европарламента глава Комитета по вопросам иностранных дел Габриэль Альбертини (группа народных партий, Италия).

«Завтра состоится заседание Комитета Президентов Европарламента, на котором будет обсуждаться вопрос создания ad-hoc миссии для изучения ситуации в Беларуси», - сказал он.

Глава Комитета также отметил, что уже встречался с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым и сообщил ему о намерении Европарламента направить такую миссию как можно быстрее.

«Я надеюсь, что правительство поддержит эту миссию», - сказал Альбертини.