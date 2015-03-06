Украина создает собственный рецепт реформ во время войны – Петренко

Договоренности Украины и Международного валютного фонда о кредитном сотрудничестве и поддержке отечественной экономики были достигнуты вопреки военно-политическому и информационному давлению со стороны России.

Такое мнение высказал министр юстиции Павел Петренко, общаясь с журналистами в четверг в Киеве.

По его словам, в ситуации необходимости проведения кардинальных экономических реформ в условиях войны за последние 60 лет не оказывалось ни одно европейское правительство. Поэтому украинский Кабмин не может применить каких-либо внешних рецептов решения этой задачи и ищет пути выхода из сложившейся ситуации самостоятельно.

"Военный план Владимира Путина был очень четким: захват территории и уничтожение экономики, свержение демократически избранной власти и превращение Украины в сырьевой придаток России. Но военная кампания Путина захлебнулась, хотя огромной российской армии с ядерным потенциалом противостояла в десятки раз меньшая украинская армия", - считает П. Петренко.

По его словам, вторым "фронтом" войны стала информационная агрессия, в которой принимают участие не только российские СМИ, но и эксперты, политики и даже члены парламента Украины. "Яркий пример истерического всплеска случился в течение последних двух недель, когда мы проводили переговоры с МВФ. Злопыхатели стали рассказывать, что правительство завалило экономическую политику, обобрало народ, не повышает социальные стандарты. Но на самом деле, все это напрямую связано с войной. Когда Путин после положительного решения МВФ вышел и начал критиковать правительство Украины, что мы плохо заботимся о гражданах – это был хороший сигнал, что мы все делаем правильно", - говорит министр.

Он отметил, что в 2014 году Украина профинансировала потребности армии на 63 млрд грн., в 2015 году планируется выделить еще 90 млрд. грн. "В 2014 году мы сумели собрать эти средства в экономике даже несмотря на то, что физически она сократилась на четверть – из-за временной оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе. Это те средства, которые мы собрали с разграбленной экономики Януковичем и действиями РФ. При этом в военное время мы смогли собрать на 5% больше налогов, чем в 2013 году, когда страна функционировала полноценно", - добавил П. Петренко.

Министр также подчеркнул, что спекуляции по поводу курса гривни и возможного объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам также распространялись в информационном поле в рамках кампании по расшатыванию экономики страны. "Однако мы не только не объявили, дефолт, но и в прошлом году выплатили 14 млрд долларов долгов предыдущего правительства. Это 300 млрд. грн., которые могли бы пойти в экономику, на повышение зарплат, пенсий, капитальные инвестиции. Но пока в стране война, говорить о повышении соцстандартов рано", - считает он.

П. Петренко также добавил, что правительство всячески содействует Национальному банку в улучшении экономической ситуации в стране. "Мы предложили ограничить вывод валюты за границу импортеров и экспортеров спекулянтов, которые через юридические механизмы выводят средства за границу, ждут, пока курс поднимается, и потом на этом зарабатывают необоснованно средства. Документ уже был принят в первом чтении", - отметил министр.

Он также добавил, что в рамках мер по стимулированию экономики Кабмин принял решение на 2 года отказаться от проверок малого и среднего бизнеса.

"Отдельного рецепта для страны нет, потому что никто не мог бы просчитать, как делать реформы во время войны. Поэтому мы пишем такой рецепт сами. Требования МВФ подталкивают органы власти к завершению реформ. Уже сейчас мы можем говорить, что если бы у нас не было агрессии, Украина была бы одной из наиболее желанных стран для инвестиций. То, что мы делаем месяцы, Европа делала годами. У нас такого времени нет", - подытожил министр.