Хмельницкий горсовет требует прекращения политических репрессий

Депутаты Хмельницкого городского совета требуют от Президента Украины Виктора Януковича и генерального прокурора Виктора Пшонки прекратить политические репрессии против представителей оппозиционных сил.

Как передает УНИАН, соответствующее обращение депутаты Хмельницкого горсовета приняли сегодня на сессии.

«Попытки показательного привлечения к уголовной ответственности предыдущего премьер-министра Украины Тимошенко, бывших правительственных чиновников, задержания, допросы и обыски главных представителей прежней власти напоминают печально известные сталинские репрессии 1933-1937 гг. Также начат сбор материалов и арестованы организаторы недавних акций протеста предпринимателей. В частности, в Хмельницком до сих пор открыты уголовные дела против участников акций протеста против Налогового кодекса, проводятся задержания активистов. В прокуратуру для дачи объяснений приглашаются журналисты местных изданий», - сказано в обращении.

Депутаты Хмельницкого горсовета требуют принять действенные меры по обеспечению конституционных прав граждан Украины и закрыть уголовные дела против лидеров оппозиции, членов национально-патриотических организаций, активистов «налоговых» майданов в Киеве и Хмельницком.