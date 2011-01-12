Янукович поручил создать 911 по-украински

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать систему экстренной помощи.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

«Система с единым телефонным номером 112 сконцентрирует в себе функции, которые ранее выполняли оперативно-диспетчерские системы служб экстренного реагирования 101, 102, 103 и 104», - говорится в сообщении.

«Это, кроме ряда других преимуществ, связанных с возможностью более эффективной координации усилий экстренных и аварийных служб, а также других участников реализации плановых мероприятий по предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации, будет удобно гражданам», - отмечают в Администрации Президента.