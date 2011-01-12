Чиновникам повысят зарплаты за счет уволенных коллег - Янукович

Часть средств сэкономленных от сокращения чиновников в результате административной реформы нужно направить на повышение эффективности работы госслужащих.

Такое мнение озвучил президент Виктор Янукович во время встречи с председателями облгосадминистраций и кандидатами на должности глав райгосадминистраций, передает «Украинская правда».

«Я хотел, чтобы вы услышали: если мы сокращаем 50% аппарата правительства, то как минимум от 100% средств, которые будут освобождаться, 50% нужно направлять на повышение заработных плат, а это означает повышение мотиваций, борьбу с коррупцией, привлечение к работе специалистов высокого уровня», - подчеркнул Президент.

Янукович уточнил, что реформа государственного управления и бюджетная политика на следующий год тесно связаны между собой.

Президент отметил, что бюджет на 2011 год сформирован на новой налоговой базе, главная задача которой - обеспечить условия для устойчивого роста, повысить социальные стандарты.

«Это - бюджет реформ и развития. Он направлен на совершенствование всех направлений жизни нашей страны», - заявил Янукович, добавив, что приоритетными были и остаются социальные расходы.

«Я буду требовать неукоснительного обеспечения запланированного в бюджете увеличения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы», - сказал он.

Президент, кроме того, отметил важность обеспечения скорейшего перехода к программно-целевому подходу в планировании и использовании бюджетных средств.

«На этот год 42 миллиарда гривен - бюджет развития регионов страны, которые будут направлены на региональные проекты», - сообщил Янукович.