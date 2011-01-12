Украина и Франция отметили продвижение в отношениях

Украина и Франция отметили существенную динамику реализации договоренностей, достигнутых по результатам официального визита Президента Украины Виктора Януковича во Францию в октябре 2010 г., в частности, имплементацию положений дорожной карты украинско-французских отношений.

Об этом шла речь во время встречи заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Гончарука в рамках рабочего визита во Французскую Республику с дипломатическим советником Президента Франции Жаном-Давидом Левиттом, передает РБК.

Также во время встречи обсуждались состояние и перспективы развития двусторонних украинско-французских отношений, реализация Украиной курса на европейскую интеграцию. Отдельный акцент был сделан на необходимости интенсификации переговорного процесса между Украиной и ЕС относительно Соглашения об ассоциации, включая положение о создании Зоны свободной торговли.

Отдельно была обсуждена подготовка к проведению в апреле 2011 г. в Киеве международных мероприятий, посвященных 25-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.