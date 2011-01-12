В крушении самолета Качиньского виноваты и Россия, и Польша - МВД Польши

Ни Россия, ни Польша не были готовы к обеспечению безопасного полета самолета президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 г. Такую оценку докладу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) дал сегодня глава польской комиссии по расследованию этой авиакатастрофы, министр внутренних дел и администрации Польши Ежи Миллер, передает РБК.

Миллер добавил, что, впрочем, и визит в Смоленск премьер-министра страны Дональда Туска 7 апреля 2010 г. также не был должным образом подготовлен.

При этом он отметил, что в ходе расследования Межгосударственным авиационным комитетом обстоятельств катастрофы Ту-154 10 апреля 2010 г. Россия приняла к рассмотрению все комментарии со стороны Польши. Однако глава МВД все же подчеркнул, что в ходе расследования Москва разделила замечания Варшавы на две группы - технические и «все остальные».

В целом, комментируя сегодняшний доклад МАК по результатам апрельской трагедии, Миллер признал, что хорошо уже то, что итоги расследования были опубликованы.

Выводы комитета, по словам руководителя польской комиссии по расследованию авиакатастрофы, позволяют выяснить обстоятельства, приведшие к трагедии.

В то же время Миллер напомнил, что Варшава также ведет собственное расследование крушения Ту-154, которое закончится позднее. При этом точных сроков министр не назвал, однако отметил, что доклад будет более жестким по отношению к польской стороне, чем выводы, представленные сегодня МАК. «Мы должны ответственно подходить к работе с тем, чтобы спешка не превалировала над качеством расследования», - заметил Миллер. Тем не менее, уже сегодня, по словам главы МВД, состоится встреча с Туском, а завтра ожидается проведение совместной пресс-конференции.

Согласно обнародованным сегодня, 12 января 2011 г., выводам МАК, причиной авиакатастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 г. в районе аэродрома Северный под Смоленском и повлекшей за собой гибель президента Польши Качиньского, стали действия экипажа, в частности непринятие своевременного решения об уходе на запасной аэродром. Как сообщалось, у командира самолета был «психологический конфликт мотивов» - пилот понимал опасность приземления с плохими метеоусловиями, а также возможное недовольство Качиньского в случае ухода на запасной аэродром.