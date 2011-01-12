Янукович поговорил с Джарты о бюджете

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с председателем Совета министров Крыма Василием Джарты планы экономического развития автономии.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главное управление информационной политики крымского Совмина, в ходе состоявшейся в среду в Киеве рабочей встречи с Президентом председатель правительства автономии проинформировал главу государства о планах и перспективах развития Крыма в 2011 году.

«В ходе общения Виктор Янукович уделил особое внимание вопросу исполнения доходной части бюджета АРК на 2011 год», - отметили в Главном управлении информполитики крымского правительства.