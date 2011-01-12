В Украине полмиллиона учтенных безработных (социальная карта)

12 января 2011, 22:14

По состоянию на 1 января 2011 года на учете в центрах занятости находилось 564 тыс незанятых граждан, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственный центр занятости Министерства труда и социальной политики Украины.

Из этого числа 303,8 тыс – женщины, 260,2 тыс – мужчины. 238,9 тыс– молодежь, 35 тыс - высвобожденные работники, 117,5 тыс - лица, не способные на равных конкурировать на рынке труда. Статус безработного имели 544,9 тыс человек, из которых 411,3 тыс получали пособие по безработице. Из общей численности безработных 236,1 тыс чел проживали в сельской местности 308,8 тыс - в городах.

По данным Госцентра занятости, по состоянию на 1 января количество вакансий в базе данных Госслужбы занятости составило 63,9 тыс, в том числе для рабочих - 29,7 тыс, для служащих - 24,3 тыс и 9,9 тыс - для лиц, не имеющих специальной подготовки.

При этом за весь 2010 год в службу занятости поступило 1,2 млн вакансий от 198,7 тыс работодателей. Услугами Госслужбы занятости воспользовались 1,8 млн незанятых граждан. Статус безработного на протяжении года имели 1,4 млн человек, из которых получали пособие по безработице 1,2 млн человек.

Численность граждан, трудоустроенных по направлению службы в 2010 году, составила 744,5 тыс чел. Уровень трудоустройства незанятых граждан увеличился до 40,3% против 32,8% в 2009 году. В течение января-декабря 2010 года проходили профессиональное обучение 203,3 тыс. безработных, что на 29,4% больше, чем в январе-декабре 2009 года. Уровень охвата профессиональным обучением возрос с 9,3% до 14,7%. В оплачиваемых общественных работах принимали участие 318,2 тыс незанятых лиц, что на треть больше, чем в 2009 году. Уровень привлечения незанятых граждан к участию в общественных работах возрос с 11,2% в 2009 году до 17,2% в 2010 году.

По данным центра занятости, в настоящее время самый высокий спрос на профессии высококвалифицированных рабочих: слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей рабочих профессий. Среди работодателей пользуются спросом специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтеры, юристы с соответствующим опытом работы.

 

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