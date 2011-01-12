Джарты Яцубе рад

Глава совета министров Автономной Республики Крым Василий Джарты положительно оценил назначение Владимира Яцубы представителем президента Украины в Крыму.

Комментируя это решение президента Януковича, крымский премьер заявил, что глава государства тем самым «подтвердил свое особое внимание к проблемам развития автономии», передает «Зеркало недели».

«Владимир Григорьевич является опытным государственником и управленцем и выбор президента, безусловно, будет способствовать еще более эффективному решению социально-экономических вопросов Крыма», — отметил Джарты.