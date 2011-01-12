В столицу Туниса ввели войска из-за акций протеста

Власти Туниса ввели войска в столицу страны в связи с продолжающимися акциями протеста и столкновениями демонстрантов с полицией, передает «Интерфакс».

Военные размещены на главной улице города, основных перекрестках, у зданий госучреждений и штаб-квартиры государственного телевидения, а также в других местах, ставших очагами беспорядков накануне.

По официальным данным, количество жертв новых столкновений демонстрантов с полицией за последние дни превысило 20 человек, хотя представители правозащитных организаций заявляют, что жертвами столкновений могли стать около 50 человек.

Войска были введены в столицу впервые с момента начала в декабре демонстраций против безработицы и политического упадка.