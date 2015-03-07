Налоговая всерьез взялась за взяточников в фискальной службе

6 марта назначено служебное расследование в отношении начальника первого отдела управления организации разоблачения экономических преступлений ГФС полковника налоговой милиции Андрея Щербакова.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.l

На данный момент он отстранен от занимаемой должности, как и его заместитель - Виталий Хмеленко.

Напомним, 6 марта, по поручению Генпрокуратуры майор Хмеленко вместе с посредником был задержан прокуратурой Киевской области и сотрудниками ГУБОП при получении части взятки в сумме 50 тыс. долл.

Чиновники требовали от предпринимателя незаконное вознаграждение в размере 100 тыс. долл. за устранение проблем, связанных с остановкой деятельности его фирмы правоохранительными органами.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией).

Председатель ГФС Игорь Билоус сразу отреагировал на скандальное событие и поблагодарил правоохранителей за помощь в борьбе с коррупцией в возглавляемом им ведомстве.

"Только что узнал, что прокуратурой Киевской области совместно сотрудниками ГУБОП задержан работник центрального аппарата ГФСУ. Как раз во время получения им взятки. Благодарен правоохранителям за компетентность и профессионализм. Честность и прозрачность являются основными приоритетами обновленной ГФСУ. Об этом должен помнить каждый налоговик", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.