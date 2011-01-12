Львовский областной совет проведет выездную сессию в защиту Бандеры и Шухевича

13 января во Львове на площади перед памятником Бандере состоится внеочередная выездная сессия Львовского областного совета. На повестке дня - рассмотрение вопроса о постановлении Высшего административного суда Украины, признавшего недействительным Указ Президента Украины «О присвоении Бандере звания Герой Украины».



Как заявил председатель Львовского областного совета Олег Панькевич, к участию в сессии приглашены депутаты Львовского городского совета, председатели районных советов, председатель Львовской областной государственной администрации. Внеочередная сессия планирует обратиться в органы местного самоуправления, к общественности Львовщины с предложением активно включиться в завершение строительства памятника Степану Бандере во Львове. Депутаты будут рекомендовать местным органам власти Львовской области также организовать просветительскую работу по освещению истории национально-освободительного движения Украины середины ХХ века, выдающихся фигур - Степана Бандеры, Романа Шухевича, Евгения Коновальца.

Областные избранники также хотят обратиться в районные советы и городские советы с рекомендацией о принятии решения о присвоении имени почетного гражданина населенного пункта и предложением по изменению названий улиц Степана Бандеры и Романа Шухевича - на улицы Героя Украины Степана Бандеры и Героя Украины Романа Шухевича.