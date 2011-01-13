Сегодня Юлию Тимошенко допросят в Генеральной прокуратуре

В четверг, 13 января, в 15.00 лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».



Как известно, Юлии Тимошенко было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра в разгар мирового финансово-экономического кризиса «действуя умышленно, из личных интересов» приняла решение «об использовании части средств, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».