Обама призвал американцев к единству

В США на территории Университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне.

Президент Барак Обама, присутствовавший на церемонии, сказал, что не в силах восполнить потерю, но считает необходимым призвать сейчас американцев к единству и решению стоящих перед ними проблем путем конструктивного и уважительного диалога друг с другом, сообщает Радио свобода.

Ранее в среду Обама посетил в больнице члена Конгресса США Габриель Гиффордс, которая в результате стрельбы, открытой вооруженным нападавшим на её встрече с избирателями в Тусоне в минувшую субботу, получила тяжелое ранение. Всего пострадали 14 человек, шестеро – погибли.

Сразу после посещения больницы Бараку Обаме сообщили, что Гиффордс впервые с момента ранения открыла глаза.