Сегодня Янукович проведет заседание по укреплению демократии

13 января под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, сообщает УНИАН.

Напомним, вчера Президент Украины Виктор Янукович обсудил с председателем Совета министров Крыма Василием Джарты планы экономического развития автономии. В ходе состоявшейся в среду в Киеве рабочей встречи с Президентом председатель правительства автономии проинформировал главу государства о планах и перспективах развития Крыма в 2011 году.