В БЮТ обвинили Януковича в отмене указа по Бандере

В Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батькивщина» считают признание недействительным указа Президента о присвоении звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере политическим, а не юридическим решением.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, в заявлении, в частности, отмечается: «Вполне очевидно, что это - личное решение Виктора Януковича, и он лишь прикрывается судебной системой, которая сегодня находится под полным контролем Президента и его Администрации».

«Отмена Указа о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере является прямым нарушения предвыборного обещания Януковича о моратории на идеологические вопросы, которые разъединяют общество», - подчеркнули в БЮТ.

В БЮТ также напомнили, что Президентом Украины и правительством были нарушены практически все избирательные обещания. «Именно поэтому, в условиях полного провала социальной политики, стремительного роста цен, тарифов на газ и коммунальные услуги Янукович решил отвлечь внимание людей на исторические вопросы», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, в БЮТ и партии «Батькивщина» считают, что отмена Януковичем Указа о присвоении звания Героя Украины Бандере не повлияет на роль и место лидера ОУН в украинской истории.

Напомним, Высший административный суд Украины перенес заседание по делу о признании незаконным и отмене указа о присвоении главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Героя Украины.