Ющенко раскритиковал указ о лишении Бандеры звания Героя

Решение нынешнего президента Украины Виктора Януковича отменить указ Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины лидеру национально-освободительной борьбы Степану Бандере представляет угрозу для украинской государственности, сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

«В этом вопросе правда и право на стороне украинцев. Ведь это вызов всем украинцам. Это угроза украинской государственности», - заявляет Ющенко.

Экс-президент уверен, что «власть делает достаточно грубую ошибку, потому что, имея лишь треть поддержки украинцев, она должна была бы работать на объединение общества, а не разъединение», сообщает УНИАН.

По мнению Ющенко, решения судов не имеют никаких правовых оснований. Юристы партии «Наша Украина» подали кассационные жалобы на все неправосудные решения донецких судов и Высшего административного суда.

Напомним, Высший административный суд Украины перенес заседание по делу о признании незаконным и отмене указа о присвоении главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Героя Украины.