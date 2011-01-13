Националисты будут пикетировать Банковую 14 января

14 января националистические и национал-демократические организации Украины будут пикетировать администрацию президента с требованием освободить членов ВО «Тризуб» им. Степана Бандеры, задержанных по делу о разрушении памятника Иосифу Сталину в Запорожье. Об этом активист Конгресса украинских националистов Николай Коханивский сообщил на пресс-конференции.

«Мы хотим спросить у президента, где наши парни, и почему им сначала выдвигаются обвинения в терроризме, а затем непонятно в чем, и их не отпускают», – заявил он, сообщает Сегодня.

По словам Коханиского, эта акция будет ответом на «террор власти», которая, по его мнению, пытается запугать людей. коханивский убежден, что власть, действуя таким способом, проигрывает.

Напомним, голову памятнику Сталину отпилили 28 декабря 2010 года. Коммунисты поставили голову на место, однако через 2 дня - вечером 31 декабря, памятник был взорван.