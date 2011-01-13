Гриценко заявил, что ситуация в украинской армии близка к катастрофе

Ситуация в армии близка к катастрофе. Вооруженные Силы Украины сегодня уже не в состоянии выполнять даже задача мирного времени - боевое дежурство, не говоря уже о локализации конфликтов. Офицерский состав деморализован. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Как сообщает пресс-служба политика, представляя в парламенте законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины» (относительно обеспечения надлежащего уровня финансирования)», Гриценко отметил, что возглавляемым им Комитетом было направлено письменное обращение к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), а также главе Верховной Рады относительно ненадлежащего финансирования Вооруженных Сил.

Также Гриценко указал на то, что данное мнение разделяет не только он, но и представители других фракций, которые входят в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Лидер партии «Гражданская позиция» в очередной раз подчеркнул, что средства, которые сейчас выделили армии, это бюджет разрушения.

В то же время, констатировал Гриценко, Верховная Рада Украины отклонила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины» (относительно обеспечения надлежащего уровня финансирования)».