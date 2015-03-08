Кадыров приказал уничтожить всех причастных к убийству Немцова - оппозиция Чечни

Рамзан Кадыров приказал ликвидировать всех, кто организовал и осуществил убийство Бориса Немцова.

Об этом заявила группа чеченских оппозиционеров на своем Twitter.

Чеченцы сообщили, что в убийство Бориса Немцова совершили боевики, которых направил Рамзан Кадыров, а ликвидация участников преступления приобрела массовый характер.

Также появилась информация, что убийство Бориса Немцова курировал лично глава АП Путина Сергей Иванов.

Кроме того, оппозиционеры сообщили, что, по их данным, сегодня были убиты не один, а два участника убийства Немцова – "Альяфа" ФСБ появилась без ведома Кадырова.

Напомним, ранее сообщалось, что "псов" Кадырова, убивших Немцова, выдал глава кадыровской администрации, в Ингушетии начались массовые аресты. Как сообщают оппозиционные СМИ Чечни, главарь администрации Кадырова по кличке "Лорд" - Магомед Даудов, "слил" киллеров Адама Делимханова.

Также стоит напомнить, что сегодня Басманный суд Москвы решил арестовать всех пятерых подозреваемых в убийстве Немцова.